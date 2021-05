மாவட்ட செய்திகள்

அரசியல்வாதிகள், சினிமா பிரபலங்கள் அதிகளவில் ரெம்டெசிவிர் மருந்தை வாங்கி வினியோகிப்பது எப்படி? அரசு பதில் அளிக்க மும்பை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + How do politicians and movie celebrities buy and distribute Remdecivir? Mumbai High Court orders government to respond

அரசியல்வாதிகள், சினிமா பிரபலங்கள் அதிகளவில் ரெம்டெசிவிர் மருந்தை வாங்கி வினியோகிப்பது எப்படி? அரசு பதில் அளிக்க மும்பை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு