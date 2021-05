மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் விரைவில் மருத்துவக் கல்லூரி + "||" + Medical college soon in Tirupattur and Ranipettai districts

திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் விரைவில் மருத்துவக் கல்லூரி