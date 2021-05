மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை அருகே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காகித தொழிற்சாலை வாயில் முன் தொழிலாளர்கள் போராட்டம் + "||" + Workers protest in front of the paper factory gate, emphasizing the demands near Manapparai

மணப்பாறை அருகே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காகித தொழிற்சாலை வாயில் முன் தொழிலாளர்கள் போராட்டம்