மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை, கொங்கனில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை எச்சரிக்கை; ‘டவ்தே ’ புயலை எதிர்கொள்ள தயார் நிலை; மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு உத்தவ் தாக்கரே உத்தரவு + "||" + Heavy rain warning with hurricane force winds in Mumbai, Konkan; Readiness to face ‘Dowday’ storm; Uddhav Thackeray orders district administration

மும்பை, கொங்கனில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை எச்சரிக்கை; ‘டவ்தே ’ புயலை எதிர்கொள்ள தயார் நிலை; மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு உத்தவ் தாக்கரே உத்தரவு