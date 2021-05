மாவட்ட செய்திகள்

நாகையை சேர்ந்த 6 பேர் உள்பட 10 மீனவர்களின் கதி என்ன? மீட்டுத்தரக்கோரி குடும்பத்தினர் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை + "||" + What happened to 10 fishermen, including 6 from Naga? The family's tearful request for redemption

நாகையை சேர்ந்த 6 பேர் உள்பட 10 மீனவர்களின் கதி என்ன? மீட்டுத்தரக்கோரி குடும்பத்தினர் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை