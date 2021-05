மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கால் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + Roads were deserted in the entire curfew district of Kallakurichi

முழு ஊரடங்கால் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சாலைகள் வெறிச்சோடின