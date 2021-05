மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டையில் ஊரடங்கை மீறி வெளியே சுற்றி திரிந்தவர்களுக்கு அபராதம் விதித்த போலீசார் + "||" + Beyond the curfew For those who wander around outside Police fined

ஊத்துக்கோட்டையில் ஊரடங்கை மீறி வெளியே சுற்றி திரிந்தவர்களுக்கு அபராதம் விதித்த போலீசார்