மாவட்ட செய்திகள்

டெல்டா பாசனத்துக்காக மேட்டூர் அணை திறக்கும் தேதியை முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பார் அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி + "||" + First Minister to announce date for opening of Mettur Dam for delta irrigation Interview with Minister Thuraimurugan

டெல்டா பாசனத்துக்காக மேட்டூர் அணை திறக்கும் தேதியை முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பார் அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி