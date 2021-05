மாவட்ட செய்திகள்

‘இ-பதிவு’ முறை அமலுக்கு வந்தது; மாவட்ட எல்லைகளில் சோதனை சாவடி அமைத்து போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Intensive surveillance by police setting up checkpoints at district boundaries

‘இ-பதிவு’ முறை அமலுக்கு வந்தது; மாவட்ட எல்லைகளில் சோதனை சாவடி அமைத்து போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு