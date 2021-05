மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கோவிலூரில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு நிவாரணம் அமைச்சர் வழங்கினார் + "||" + The Minister presented Corona Vulnerability Relief to Family Cardholders in Tirukovilur

திருக்கோவிலூரில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு நிவாரணம் அமைச்சர் வழங்கினார்