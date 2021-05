முழு ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில்திருவந்திபுரம் கோவில் முன்பு சாலையில் வைத்து நடந்த திருமணங்கள்கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறி மக்கள் திரண்டனர்

மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில்திருவந்திபுரம் கோவில் முன்பு சாலையில் வைத்து நடந்த திருமணங்கள்கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறி மக்கள் திரண்டனர் + "||" + Weddings are held on the road in front of the Thiruvantiapuram temple

முழு ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில்திருவந்திபுரம் கோவில் முன்பு சாலையில் வைத்து நடந்த திருமணங்கள்கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறி மக்கள் திரண்டனர்