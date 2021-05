மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்துத்துறை அதிகாரிகளுடன் வனத்துறை அமைச்சர் கலந்தாய்வு + "||" + Minister of Forests consultation with all departmental officials

அனைத்துத்துறை அதிகாரிகளுடன் வனத்துறை அமைச்சர் கலந்தாய்வு