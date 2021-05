மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் புறநோயாளிகள் பிரிவு வேறு இடத்துக்கு மாற்றம் + "||" + Transfer of outpatient department to another location

குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் புறநோயாளிகள் பிரிவு வேறு இடத்துக்கு மாற்றம்