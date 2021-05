மாவட்ட செய்திகள்

கடைகளில் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படாததால் தொற்று அதிகரிக்க வாய்ப்பு + "||" + Infection is likely to increase due to non-compliance with regulations in stores

கடைகளில் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படாததால் தொற்று அதிகரிக்க வாய்ப்பு