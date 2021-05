மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் பழைய பஸ் நிலைய தற்காலிக சந்தையில் காய்கறிகள் வாங்க மக்கள் கூட்டம் + "||" + Crowds of people buy vegetables at the old bus stand temporary market in Salem

சேலம் பழைய பஸ் நிலைய தற்காலிக சந்தையில் காய்கறிகள் வாங்க மக்கள் கூட்டம்