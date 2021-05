மாவட்ட செய்திகள்

மின்சார கட்டணத்தில் எந்தவித குளறுபடியும் இல்லை-அமைச்சர் வி.செந்தில் பாலாஜி பேட்டி + "||" + There is no mess in electricity tariff-Interview with Minister V. Senthil Balaji

மின்சார கட்டணத்தில் எந்தவித குளறுபடியும் இல்லை-அமைச்சர் வி.செந்தில் பாலாஜி பேட்டி