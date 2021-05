மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அஸ்தம்பட்டியில் வாழைப்பழ தாரை தொங்கவிட்டு ஏழைகளுக்கு உதவி-சமூக ஆர்வலரின் செயலுக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு + "||" + Salem hangs banana string at hasthampatti to help the poor

சேலம் அஸ்தம்பட்டியில் வாழைப்பழ தாரை தொங்கவிட்டு ஏழைகளுக்கு உதவி-சமூக ஆர்வலரின் செயலுக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு