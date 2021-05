மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணம் பகுதியில் மோட்டார்சைக்கிளில் சுற்றிய 30 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + Corona test for around 30 people on a motorcycle

