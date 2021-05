மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்துவதாக கூறி இரும்பு உருக்கு தொழிற்சாலையை மூட வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் போராட்டம் + "||" + Villagers protest, demanding the closure of the steel plant, claiming it pollutes the environment

சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்துவதாக கூறி இரும்பு உருக்கு தொழிற்சாலையை மூட வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் போராட்டம்