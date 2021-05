மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை ஐ.சி.எப். தொழிற்சாலையில் பரிதாபம்; இரும்பு ‘கேட்’ சரிந்து விழுந்து 2 பேர் பலி + "||" + Chennai ICF Awful in the factory; The iron ‘gate’ collapsed and killed 2 people

சென்னை ஐ.சி.எப். தொழிற்சாலையில் பரிதாபம்; இரும்பு ‘கேட்’ சரிந்து விழுந்து 2 பேர் பலி