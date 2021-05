மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காவிட்டால் காய்கறி மார்க்கெட்டை மூட நடவடிக்கை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை

If the social gap is not observed Action to close the vegetable market officers warned

