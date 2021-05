மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண நிதி வாங்க ரேஷன் கடைகளில் சமூக இடைவெளி இன்றி கூடும் பொதுமக்கள் தொற்று பரவும் அபாயம் + "||" + Buy Corona relief funds The general public may be without social distance in ration shops Risk of infection

