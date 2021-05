மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை மாநிலம் பாகூர் தாலுகாவில் 71 இடங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிப்பு + "||" + Announcement of 71 seats as isolated areas in Bagoor taluk

