மாவட்ட செய்திகள்

புதிய பஸ் நிலையத்துக்கு பெரிய மார்க்கெட் காய்கறி கடைகள் மாற்றப்படவில்லை; அரசு உத்தரவிட்டும் வியாபாரிகள் மறுப்பு + "||" + The large market vegetable shops were not moved to the new bus station; Merchants refuse government orders

புதிய பஸ் நிலையத்துக்கு பெரிய மார்க்கெட் காய்கறி கடைகள் மாற்றப்படவில்லை; அரசு உத்தரவிட்டும் வியாபாரிகள் மறுப்பு