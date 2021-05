மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் த.மா.கா.வினர் நூதன போராட்டம் + "||" + TMC workers staged a protest in front of the Assistant Collector's Office yesterday, demanding the installation of an oxygen container at the Kovilpatti Government Hospital.

கோவில்பட்டியில் த.மா.கா.வினர் நூதன போராட்டம்