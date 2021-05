மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக 33 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Case filed against 33 persons for violating curfew order in Naga district

