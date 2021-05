மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஊரடங்கு: கண்காணிப்பு பணிகளை போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஆய்வு + "||" + Police Superintendent Jayakumar inspected the police surveillance work related to the curfew in Thoothukudi yesterday.

