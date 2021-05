மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க நாயக்கர் குப்பம், பூம்புகார் மீனவ கிராமங்களில் தடுப்புகள் அமைத்து கண்காணிப்பு பணி தீவிரம் + "||" + Intensity of surveillance work to set up barricades in Nayakar Kuppam and Poompuhar fishing villages to prevent the spread of corona infection

கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க நாயக்கர் குப்பம், பூம்புகார் மீனவ கிராமங்களில் தடுப்புகள் அமைத்து கண்காணிப்பு பணி தீவிரம்