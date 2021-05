மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் சாலையில் கொரோனா விழிப்புணர்வு ஓவியம் + "||" + Corona awareness painting was painted on the road on behalf of the traffic police in Thiruchendur.

