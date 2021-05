மாவட்ட செய்திகள்

உடன்குடியில் மது விற்றவர் கைது; ரூ.2¼ லட்சம், 29 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் + "||" + A liquor dealer was arrested in the udankudi. Rs 2¼ lakh and 29 bottles of liquor were seized from him.

உடன்குடியில் மது விற்றவர் கைது; ரூ.2¼ லட்சம், 29 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்