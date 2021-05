மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி வாகனங்களில் சுற்றியவர்களுக்கு அபராதம் + "||" + Police have fined those who violated the curfew in Thoothukudi Muthiahpuram.

