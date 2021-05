மாவட்ட செய்திகள்

கோவை இஎஸ்ஐ ஆஸ்பத்திரியில் கூடுதலாக 200 படுக்கை வசதி அமைக்கும் பணி + "||" + Work to set up an additional 200 beds

கோவை இஎஸ்ஐ ஆஸ்பத்திரியில் கூடுதலாக 200 படுக்கை வசதி அமைக்கும் பணி