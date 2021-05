மாவட்ட செய்திகள்

விக்கிரமசிங்கபுரம் பகுதியில் ஊரடங்கை மீறி சுற்றி திரிந்தவர்களை எச்சரித்து அனுப்பிய போலீசார் + "||" + Police sent by warning people around the town

