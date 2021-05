மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியில் அம்மா உணவகத்துக்கு ரூ.82 ஆயிரம் நிதி- பழனி நாடார் எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார்

Rs 82,000 fund for Amma restaurant in Tenkasi - Palani Nadar MLA Presented by

