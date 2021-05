மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் மூழ்கிய தரைப்பாலத்தில் வெளியே தெரிந்த சிமெண்டு குழாய்கள் + "||" + Cement pipes known outside the submarine bridge submerged in the sea

கடலில் மூழ்கிய தரைப்பாலத்தில் வெளியே தெரிந்த சிமெண்டு குழாய்கள்