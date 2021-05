மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் தேவைக்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிப்பு + "||" + Increase in water opening from Mettur Dam for drinking water requirement

குடிநீர் தேவைக்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிப்பு