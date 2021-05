மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், ஊரடங்கில் பொதுமக்கள் நடமாட்டத்தை தடுக்க 15 குழுக்கள் அமைப்பு-போலீஸ் துணை கமிஷனர் தகவல்

In Salem, 15 groups were set up to prevent public movement in the curfew, the deputy commissioner of police said

