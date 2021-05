மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கால் சேலம் மாவட்டத்தில் 35 ஆயிரம் லாரிகள் நிறுத்தம்-1 லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலையின்றி தவிப்பு + "||" + 35 thousand in the corona curve district Truck parking -1 lakh workers suffering from unemployment

கொரோனா ஊரடங்கால் சேலம் மாவட்டத்தில் 35 ஆயிரம் லாரிகள் நிறுத்தம்-1 லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலையின்றி தவிப்பு