மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் கொரோனா பரிசோதனை மையம் செயல்பட தொடங்கியது-மாநகராட்சி ஆணையாளர் ரவிச்சந்திரன் ஆய்வு + "||" + The Corona Experimental Center has started functioning at the Salem Government College of Arts and Sciences

சேலம் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் கொரோனா பரிசோதனை மையம் செயல்பட தொடங்கியது-மாநகராட்சி ஆணையாளர் ரவிச்சந்திரன் ஆய்வு