மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளை அடித்து சேதப்படுத்தி கத்திமுனையில் வாலிபரிடம் பணம் பறித்த 2 பேர் கைது + "||" + Two persons have been arrested for beating and damaging a motorcycle and extorting money from a teenager

மோட்டார் சைக்கிளை அடித்து சேதப்படுத்தி கத்திமுனையில் வாலிபரிடம் பணம் பறித்த 2 பேர் கைது