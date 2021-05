மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் வெளியே வந்தால் ரூ.2 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 2,000 will be levied on those who suffer from corona and are isolated at home

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் வெளியே வந்தால் ரூ.2 ஆயிரம் அபராதம்