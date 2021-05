மாவட்ட செய்திகள்

அமெரிக்கா, ஹாங்காங், சீனா நாடுகளில் இருந்து 3 சரக்கு விமானங்களில் 52 ஆக்சிஜன் கருவிகள் சென்னை வந்தடைந்தன

52 oxygen kits arrived in Chennai on 3 cargo flights from USA, Hong Kong and China

