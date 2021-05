மாவட்ட செய்திகள்

கோடுவெளி ஊராட்சியில் ரூ.8 லட்சத்தில் 2 உயர் கோபுர மின் விளக்குகள் + "||" + 2 high tower lights at a cost of Rs 8 lakh in Koduveli panchayat

கோடுவெளி ஊராட்சியில் ரூ.8 லட்சத்தில் 2 உயர் கோபுர மின் விளக்குகள்