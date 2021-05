மாவட்ட செய்திகள்

முத்துப்பேட்டையில், மீன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தவர்களை சமூக இடைவெளி விட்டு நிற்க வைத்த போலீசார் முககவசத்தையும் வினியோகித்தனர் + "||" + In Muthupet, the police also distributed masks to those who came to the fish market to leave the social space

முத்துப்பேட்டையில், மீன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தவர்களை சமூக இடைவெளி விட்டு நிற்க வைத்த போலீசார் முககவசத்தையும் வினியோகித்தனர்