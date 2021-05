மாவட்ட செய்திகள்

உத்தமபாளையம் அருகே கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு ரூ.3 ஆயிரம் வழங்கிய மாற்றுத்திறனாளி சகோதரர்கள் + "||" + The disabled brothers donated 3 thousand rupees to the Corona Relief Fund

உத்தமபாளையம் அருகே கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு ரூ.3 ஆயிரம் வழங்கிய மாற்றுத்திறனாளி சகோதரர்கள்