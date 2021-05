மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்சிஜன் படுக்கை வசதி இல்லாததால்திறந்தவெளியில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சைகடலூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் தொடரும் அவலம் + "||" + Treatment of corona patients in the open

ஆக்சிஜன் படுக்கை வசதி இல்லாததால்திறந்தவெளியில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சைகடலூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் தொடரும் அவலம்