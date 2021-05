மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறி இருசக்கர வாகனங்களில் டீ விற்ற 27 பேர் கைது + "||" + 27 arrested for selling tea on two-wheelers in violation of curfew

ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறி இருசக்கர வாகனங்களில் டீ விற்ற 27 பேர் கைது