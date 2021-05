மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சித்த மருத்துவ சிகிச்சைகளையும் அளிக்க வேண்டும் + "||" + Paranoid medical treatments should also be given to corona patients

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சித்த மருத்துவ சிகிச்சைகளையும் அளிக்க வேண்டும்