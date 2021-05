மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா 2 வது அலையில் பாதிப்பு 5 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + The impact of the Corona 2nd wave exceeded 5000

கொரோனா 2 வது அலையில் பாதிப்பு 5 ஆயிரத்தை தாண்டியது