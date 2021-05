மாவட்ட செய்திகள்

திசையன்விளையில் காய்கறி மார்க்கெட் இடமாற்றம்- உதவி கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Vegetable Market Transfer in Vector- Order of the Assistant Collector

திசையன்விளையில் காய்கறி மார்க்கெட் இடமாற்றம்- உதவி கலெக்டர் உத்தரவு